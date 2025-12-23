医療機関「にしたんクリニック」を運営する「エクスコムグローバル」の西村誠司社長が23日、TikTokを更新。YouTuberのヒカルさんと進撃のノアさんの離婚発表について「これは言わせてもらいたい」と切り出し、男性、経営者としての価値観を強く語った。 「僕は本当に家族、特に妻を大事にして幸せにすることが男としていかに大事か」と述べ、「女性に対して優しくして、幸せにする。それが男としての責任」と自身の