Ê¡²¬¸©·ÙÀÞÈø½ð¤Ï23Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶èÂç±º1ÃúÌÜ13ÈÖÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤ÇÆ±Æü¸áÁ°6»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÃË¤¬½÷À­¤Ë²¼È¾¿È¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï20Âå¡¢¿ÈÄ¹170¤¯¤é¤¤¤Ç¹õ¤Ã¤Ý¤¤ÉþÁõ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£