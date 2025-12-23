俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が22日、自身のブログを更新。“すべて100均アイテム”で作った手作りのクリスマスツリーを披露した。【写真】「アイディアとセンスが光ってます！」“オール100均アイテム”でDIYした、川崎麻世の手作りXmasツリーこの日は、料理研究家の妻・花音さんが手がける飲食店の手伝いへ。買い込んだ“100均アイテム”を活用して、妻の店をホリデー感たっぷりにデコレーションした。ツリ