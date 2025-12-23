LINEヤフーの川辺健太郎会長LINE（ライン）ヤフーは23日、川辺健太郎会長（51）が2026年6月に予定する定時株主総会で退任すると発表した。主導したヤフーとLINEの統合の相乗効果にめどが立ったことなどから本人が申し出た。顧問に就く見通しで、後任を含めた新たな経営体制は未定。生成人工知能（AI）の登場で事業環境が激しく変化していることも理由としている。川辺氏は18年にヤフーの社長となり、19年の持ち株会社体制移