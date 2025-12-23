◇スーパーバンタム級ノンタイトル戦WBA、WBC、WBO1位中谷潤人(M.T)＜12回戦＞WBC10位 セバスチャン・エルナンデス(メキシコ)（2025年12月27日サウジアラビア・リヤドムハマド・アブド・アリーナ）プロボクシング興行「リヤド・シーズンTHE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」に出場する前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（27＝M.T、31勝24KO）が23日、サウジアラビアのリヤド市内で行われた公式行事「グラン