Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが２０日、東京ドームで、全国５都市１２公演で５５万人を動員する自身最大規模の５大ドームツアー「ＢＡＢＥＬｎｏＴＯＨ」の最終日を迎えた。綾瀬はるか、鈴木亮平、伊藤英明、Ｓｕｐｅｒｆｌｙの越智志帆ら豪華芸能人が集結した。女優・浅田美代子もその１人で、終演後の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架との貴重なオフ姿を自身のインスタグラムで公開。「もう最高！！」「ホント感激素