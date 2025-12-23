【その他の画像・動画等を元記事で観る】12月24日に3rd Album『Re:thm』をリリースするRe:vale。アルバムに収録されるのは、“新たな一面”を見せつつ、これまでの歩みも、この先の道筋も感じさせてくれる楽曲ばかりだ。発売を記念してRe:valeキャストのリレーインタビューを実施。第2回は、千役の立花慎之介さん。新曲の聴きどころを中心にじっくりと語ってくれた。INTERVIEW & TEXT BY 許士明香【第1回目】保志総一朗（百役