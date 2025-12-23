【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年1月31日（土）・2月1日（日）に幕張メッセ イベントホールにて開催される“リスアニ！LIVE 2026”のオールラインナップがリスアニ！公式YouTubeチャンネルの生配信番組にて発表された。チケットも残りわずかとなっているので、ぜひチェックしてほしい。アニメ音楽メディア「リスアニ！」が2010年よりプロデュースする音楽フェス“リスアニ！LIVE”。16回目の開催となる今回も、出演ア