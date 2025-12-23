´ë¶È¤Ê¤É¤Çº£¡¢½÷À­¤Î´ÉÍý¿¦¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î´ÉÍý¿¦¤Î¤¦¤Á½÷À­¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢15%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÇÛÂ°Àè¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢·ò¹¯¡¦Ê¡»ã¤ä»Ò¤É¤â¡¦¶µ°é¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ MBC¤Ï¡¢¸©¤È¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÔÄ®Â¼¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î½÷À­´ÉÍý¿¦¤Î³ä¹ç¤È¤½¤ÎÇÛÂ°Àè¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ´ÉÍý¿¦Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë½÷À­¤Î³ä¹ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢¸©¤È¡¢»ÔÄ®Â¼Ê¿¶Ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤ª¤è¤½15%