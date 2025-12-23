鹿児島銀行などは、来年度の鹿児島県内の経済成長率が＋0.5%と、6年連続プラスになるとの見通しを示しました。 鹿児島銀行と、調査会社の九州経済研究所はきょう23日、来年度の県内の実質経済成長率が＋0.5%になるとの見通しを示しました。6年連続のプラスで、賃上げなどを背景に個人消費で底堅い動きが続くとみています。 （鹿児島銀行 郡山明久頭取）「高市政権の経済政策の行方や地政学的なリスクもあるので注視したい」 一