2025年6月の活動休止宣言から3カ月ほどの時を経て、改名とともに鮮烈な復活劇を演じたKEPURA。そんな彼らがドロップしたメジャー1stアルバム『Abduct』は、新生KEPURAのありのままが凝固した作品である。【写真を見る】KEPURAケプラからKEPURAへの改名がもたらしたのは、青い春を真っ直ぐに描き出す瑞々しい筆致からの脱却と、ドリーミーで霧かかったアンサンブルへの挑戦だけではない。むしろこの音楽的な変化は副産物にすぎず、