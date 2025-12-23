秋田朝日放送 秋田市の11月議会が閉会し、一般会計の総額２８億９８００万円余りの補正予算案を可決しました。千秋公園の雑木の除去や自動撮影カメラの設置などクマ対策の費用が盛り込まれています。 国の補正予算を受けて秋田市は、クマ対策や物価高対策に対応する１７億７７００万円余りの補正予算案を追加で提案していました。千秋公園や大森山動物園周辺の雑木の除去や、自動撮影カメラの設置費用などが盛り込まれてい