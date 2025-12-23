◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２３日、栗東トレセンアドマイヤテラ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は、坂路を６５秒３―１５秒１で脚慣らしを終え、翌日の追い切りに備えた。力強い脚さばきで状態は良さそう。友道調教師は「ジャパンＣの時から、動きも良く、気合いも乗っていた。その状態をキープしていると思う」とうなずいた。舞台は小回りの中山に替わ