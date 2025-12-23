ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Î¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½¡¦À¾ÊÌÉÜÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë´Ç¸î»Õ2¿Í¤¬¥Ñ¥ïー¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ23ÆüÉÕ¤Ç¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÀ¾ÊÌÉÜÉÂ±¡¤Î½÷À­´Ç¸î»Õ2¿Í¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¤¦¤Á¡¢30Âå¤Î´Ç¸î»Õ¤Ï¶ÐÌ³Ãæ¤Ë¡¢Éô²¼¤ËÂÐ¤·¡Ö»à¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢Â­¤òÆ§¤à¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÄä¿¦3Æü´Ö¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢40Âå¤Î´Ç¸î»Õ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î¾ðÊó¤ò¶¦Í­¤·¤¿¤êÁêÃÌ¤¹¤ë