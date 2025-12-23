ÌÐÌÚÉÒ½¼³°Áê¤Ï23Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î³°Ì³¾ÊÍ½»»°Æ¤Ë´Ø¤·¡¢Æ±»Ö¹ñ·³¤ËËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤äµ¡ºà¤ò¶¡Í¿¤¹¤ë¡ÖÀ¯ÉÜ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÇ½ÎÏ¶¯²½»Ù±ç¡ÊOSA¡Ë¡×¤Ë²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë181²¯±ß¤ò·×¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£25Ç¯ÅÙÈæ¤Ç100²¯±ßÁý¤È¤Ê¤ë¡£OSA¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤­23Ç¯4·î¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÂÐ¾Ý¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤ò¸þ¾å¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ì¡¼¥ó¡Ê³¤¾å¸òÄÌÏ©¡Ë¤Î°ÂÄê¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£