Åìµþ¡¦À¾Åìµþ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¿Æ»Ò4¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Êì¿Æ¤¬¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ëÊÌ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢°äÂÎ¤¬Êì¿Æ¤ÎÃÎ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë27ºÐ¤ÎÃËÀ­¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£·î19Æü¡¢À¾Åìµþ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÊì¿Æ¤ÈÂ©»Ò3¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤«¤éÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Êì¿ÆÌ¾µÁ¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎýÇÏ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯