「仕事は何もできなかったですね」ブライトンの三笘薫は試合後、そう呟いた。12月19日に行なわれたブライトン対サンダーランド戦。直近３試合で白星のないブライトンは、昇格組のサンダーランドをホームに迎えた。ベンチスタートの三笘に出番が訪れたのは64分。三笘が投入されると、ホームのサポーターはスタンディング・オベーションでサムライ戦士を迎えた。出場時のスコアは０−０。三笘は「もう点を取ることだけ」を考え