¡ÖÇ¯Ëö¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¸©Ì±±¿Æ°¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î»ö¸ÎËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿ ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿°ãÈ¿¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ·¼È¯³èÆ°¤Î½ÐÈ¯¼°¤Ë¤Ï¡¢¸©·Ù¤Î¹âÂ®Ââ¤ä¹Ò¶õÂâ¤ÎÂâ°÷¤Ê¤É Ìó20¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê¹æÎá¡Ë ¡Ö¸òÄÌ»ØÆ³¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡¢¸òÄÌ¥Ñ¥ìー¥É¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡× ·¼È¯³èÆ°¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¸òÄÌÎÌ¤¬Áý¤¨¤ëÇ¯Ëö¤òÁ°¤Ë¡¢´í¸±À­¤¬¹â¤¤±¿Å¾¤ÎËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤è¤¦¤ÈËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ