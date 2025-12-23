Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月23日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ最下位のEARTH JETSと、同9位のKADOKAWAサクラナイツという苦戦の2チームの動向。年内、どこまでポイントを戻せるか。【映像】最下層からの反撃なるか！？参入1年目の壁を感じているEARTH JETS。リーグ中団付近まで浮上した時期はあったが、常にポイントをあげるところまではいかず、再びマイナスが膨らむ結果に。▲372.9