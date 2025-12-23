片山財務相は２３日、２０２６年度予算案を巡り、関係省庁の閣僚らとの折衝を相次いで行った。閣僚折衝の結果を踏まえ、政府は２６日にも予算案を閣議決定する方針だ。金子国土交通相とは、上下水道の老朽化対策に補助事業を創設し、３２０億円を計上することで合意した。１月に起きた埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、破損すると市民生活への影響が大きい大型の下水道管を対象に、計画的な更新や複線化を実施できるようにす