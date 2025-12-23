東海地方へのツアーに用いられる「ＴＨＥＲＯＹＡＬＥＸＰＲＥＳＳ」東急は横浜発着で運行中のクルーズ列車「ＴＨＥＲＯＹＡＬＥＸＰＲＥＳＳ（ザ・ロイヤルエクスプレス）」を来春、東海地方へ向け運行する。食事や３泊４日の宿泊も含め１００万円前後の豪華ツアーで、琵琶湖（滋賀県）の遊覧船に乗る新コースもある。「ロイヤル」は２０１７年、横浜─伊豆急下田間で運行開始。東急が重視する伊豆半島の活性化を目指