フジテレビの動画配信サービス・FODでは、26日〜28日に開催される『全日本スピードスケート選手権2025 ミラノ・コルティナ五輪最終選考会』の全競技を無料で生配信する。『全日本スピードスケート選手権2025 ミラノ・コルティナ五輪最終選考会』今年で第93回を迎える全日本スピードスケート選手権大会は、日本スピードスケート界の日本一を決める、最高峰の戦い。北京オリンピックで数多くのメダルを獲得し、世界の舞台でも存在感