年末年始、神社へお参りに行かれる方も多いのではないでしょうか。そんなななか、トイズスピリッツより、どこにでも置けるサイズ感の「神棚」がカプセルトイとして12月に発売されます。「いつでもお祈り! 神棚マスコット八式」(300円・全5種)は、高さ約4cmの神棚。ラインナップは5種類で、御扉が開き、お札が差し込める仕様。また「神棚A」には手水舎、賽銭箱、絵馬掛けや超ミニミニ絵馬、「神棚C」には実際に回せるガラポンがつい