Photo: はらいさん ガジェット系にもかなり力を入れている印象です。100円ショップでおなじみのDAISO（ダイソー）。衣料品や食品、日用品など、ありとあらゆる商品が販売されているため、店内を見て回るだけでもかなり楽しめます。今年も数多くのユニークな商品を目にしてきたと思いますが、なかでも個人的に気になった、使ってみてから良さが分かってきたアイテムを3つまとめてご紹介します