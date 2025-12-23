アプリボットが企画・制作・開発・運営を行う、「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』(以下、『ちいぽけ』)は、2026年1月16日より、『ちいぽけ』初の公式グッズ第一弾を発売する。また、東京・仙台・名古屋・大阪・福岡の全国5箇所にて、ポップアップストアも開催する。初の「ちいぽけ」公式グッズとポップアップストアの発表に、「ちいかわ」ファンからは「可愛すぎるってーーー!!」「ちいぽけの衣装ぬいめっちゃ可愛