Àî¾å¹¯Ê¿Áª¼ê ¥µ¥Ã¥«ー¡¦J1¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ÎGK¡¦Àî¾å¹¯Ê¿Áª¼ê(24)¤¬¡¢J3¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Àî¾åÁª¼ê¤Ï2024Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ËÅìÍÎÂç³Ø¤«¤éÅö»þJ2¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Ë²ÃÆþ¡£ ²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¥êー¥°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À¯ÅÄ¥µ¥Ã¥«ー¾ì¤Ç¤Ï¤Ò¤¿¤à¤­¤ËÎý½¬¤ËÎå¤ß¡¢2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤ÎËÌ¶å½£Àï¤Ç¸ø¼°Àï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò¤Ä