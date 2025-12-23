by NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)NASAのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が、レモンのような形状をしている太陽系外惑星「PSR J2322-2650b」を観測しました。その結果、PSR J2322-2650bの大気組成は非常に特殊であることが判明し、どのように誕生したのかが説明できないと報告されています。A Carbon-rich Atmosphere on a Windy Pulsar Planet - IOPsciencehttps://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ae157cN