俳優・上戸彩、マルチクリエイター・こっちのけんとが23日、都内で行われたディズニー映画『ズートピア2』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。上戸が、こっちのけんとの声の演技を絶賛した。【写真】カワイイ！素敵な花束に包まれる上戸彩＆森川智之公開数日後に声の出演が発表された、こっちのけんとは「エンドロールには名前が出て、友達からLINEが来ていて、ずっと未読無視をしていました」と告白。「発表されてから自慢げに