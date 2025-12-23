農林水産省は23日、2026年度当初予算で新規就農者への助成金について、年間150万円から1割増加の165万円とする方向で調整していると明らかにした。12年度の制度開始から増額するのは初めて。農業人口が減少する中で、物価高に対応できるようにして新規就農者を増やす狙い。制度は、農業大学校などで学ぶ就農希望者に最長2年間支給する「就農準備資金」と、就農後最長3年間支給する「経営開始資金」。就農時に49歳以下であるこ