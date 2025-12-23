住宅金融支援機構本店住宅金融支援機構は23日、返済期間が最長35年の長期固定金利型住宅ローン「フラット35」の融資限度額を、現行の8千万円から1億2千万円に引き上げると発表した。住宅価格の高騰や固定型の需要増を受けた対応。2026年4月から開始する。都市部ではマンション価格が高騰し、1億円超の物件も増加。固定型は変動型ローンのような金利上昇リスクを気にせずに済むのが特徴だ。限度額の引き上げで、現役世代でも安