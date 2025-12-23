投資ファンドのEQTは、高速鉄道「アーランダエクスプレス」を運営するA-Trainを買収した。EQTは、EQT Active Core Infrastructure I ファンドを通じて既存株主から全株式を取得する。顧客体験の向上と業務改善に重点を置いた長期オーナーシップとして、A-Trainを支援する。当局とArlandabanan Infrastructureからの承認を条件としている。30億スウェーデンクローナを投資し、2030年ごろまでに最新列車を導入することで、座席数を50