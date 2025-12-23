全国高校ラグビー大会が今月２７日に開幕します。 【写真を見る】「花園1勝」目指し山形中央ラグビー部が最終調整！ 2年前の悔しさ...3年生はリベンジに燃える！ 全国大会に向け決意 山形県代表の山形中央は、花園での１勝を目指し最終調整を行っています。 ３年連続３１回目花園出場となる山形中央ラグビー部。花園での初戦が近づく中、選手たちは闘志を滾らせていました。 山形中央ラグビー部永井