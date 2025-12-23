大阪を訪れたインバウンドの数は過去最多の見通し。ただ、中国政府による渡航自粛の影響はジワジワ出ているようです。大阪観光局によりますと、今年１月から１１月末までに大阪を訪れたインバウンドの数は１５９５万人と過去最多を更新し、目標としていた年間１７００万人を達成する見通しだということです。大阪・関西万博の影響があったとみられ、国別ではインドや欧米など、去年まで割合が少なかった国からの増加が目立っ