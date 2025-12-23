²ÈÂðÁÜº÷Ãæ¤ËË½¹Ô¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÂçºåÉÜ·Ù¤Î·Ù»¡´±¤Ï¡Ö¾å¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤ÇÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçºåÉÜ·ÙÁÜºº»Í²Ý¤Î½äººÉôÄ¹¡¦ºå¸ýÍµ²ðÈï¹ð¡Ê£³£³¡Ë¤Ïº£Ç¯£··î¡¢½÷À­¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ê¤É¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤ÎµòÅÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ó¥ë¤Î°ì¼¼¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿ºÝ¡¢ÁÜººÂÐ¾Ý¤ÎÃËÀ­£²¿Í¤ËË½¹Ô¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½¤Çºå¸ýÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±£²·î£²£³Æü¤ÎºÛÈ½