¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï²¬ËÜ³ÍÆÀ¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¿Í¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢ÄãÌÂÃ¦µÑ¤Ø¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤ë¤«¡£2Ç¯Ï¢Â³¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬¡¢µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î°ÜÀÒÀèÍ­ÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡ª²¬ËÜ¤¬¥Ð¥¦¥¢¡¼¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤­¤¬½Ð¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØRUM BUNTER¡Ù¤Ç