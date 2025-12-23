Éû¼óÅÔ¼Â¸½¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂçºåÉÜ¤È»Ô¤¬¹ñ¤Ø¤ÎÍ×Ë¾°Æ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂçºåÉÜµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡Ë¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾ì½ê¤ò¤¤¤«¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¡×£±£²·î£²£³Æü¸áÁ°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢ÂçºåÉÜ¤È»Ô¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÉû¼óÅÔ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñµÄ¡£¹ñ¤ËÍ×Ë¾¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡×¤ÎÈï³²ÁÛÄê¤È¤·¤Æ¡¢»à¼Ô¤¬£±Ëü£¸£°£°£°¿Í¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÉüµì¤Ë£±¤«·î°Ê¾å¤«