「ひろしまピースカップ・Ｇ３」（２３日、広島）１２Ｒで決勝戦が行われ、松浦悠士（３５）＝広島・９８期・ＳＳ＝が番手差しで１着。当所記念は昨年１２月（玉野開催）から２年連続５回目、Ｇ３は今月の佐世保記念以来で通算２４回目の優勝を飾った。打鐘３角６番手からカマした町田太我（広島）が２着に踏ん張って地元ワンツーで決着。犬伏湧也（徳島）目標から切り替えて、最終バック５番手から自ら外を踏んだ清水裕友（山