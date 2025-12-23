第１０４回全国高校サッカー選手権（２８日開幕）に出場する静岡県代表の浜松開誠館は２３日、静岡・富士市内で、２大会ぶりの優勝を目指す青森山田と練習試合（４０分ハーフ）を行った。主力組が出場した第１試合は序盤にカウンターとセットプレーで失点して０―２。サブ組主体の第２試合も１―３で敗れたが、青嶋文明監督は「こんな感じだろうなあ、という想定内の内容だった。いい反省材料を得られた。全国優勝を狙うチーム