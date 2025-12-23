日本相撲協会の財団法人設立100周年記念式典で鏡開きをする八角理事長（左から3人目）ら＝23日、東京都墨田区の両国国技館日本相撲協会の財団法人設立100周年記念式典が23日、東京都墨田区の両国国技館で開かれ、松本洋平文部科学相や河合純一スポーツ庁長官ら約800人が出席した。八角理事長（元横綱北勝海）はあいさつで「100年の歴史には幾多の試練と栄光が折り重なっている。次の100年に向けて、さらなる精進を重ねていく」と