来年６月１３日に東京・青海のTOYOTA ARENA TOKYOで開催されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026のグランド・セレモニーをNHKが生放送すると２３日、アワード事務局が発表した。グランド・セレモニーでは、主要部門をはじめとする最優秀賞の発表や豪華アーティストたちのスペシャル・パフォーマンスが披露される。動画配信サービス「NHK ONE」でも同時配信・1週間の見逃し配信を予定している。同アワードは音楽人５０００人が選ぶ国際