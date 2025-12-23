「レインボーカップＡ級ファイナル」（２３日、広島）「Ｇ３・ひろしまピースカップ」最終日１１Ｒで行われ、単騎で臨んだ平野想真（２６）＝愛知・１２３期＝が最終２角７番手からまくって１着。賞金１６０万円を獲得した。そして２着の東矢昇太（熊本）、３着の中井俊亮（奈良）ともに２４日付でＳ級２班に特別昇級する。１着でゴールした平野は「９車立ては初めてで単騎でしたが、タイミングよくまくれましたし、後ろを離