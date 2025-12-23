FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï23Æü¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ª¤è¤ÓÆ±¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤è¤êÄ¨È³¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥ÕÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤¬¡¢Ä¨È³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£J¥ê¡¼¥°¤«¤é¡¢´ÆÆÄËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤±¤óÀÕ½èÊ¬¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¤³¤Î°ì·ï¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀ¼ÌÀ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼