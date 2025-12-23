「ドライヴィング・フォー・クリスマス」「オン・ザ・ビーチ」などの名曲で知られる英国のシンガーソングライター、クリス・レアさんが死去したことを、現地時間２２日に家族が発表した。７４歳だった。英国ＢＢＣなどが報じた。クリスさんは短期間の闘病の末、入院先の病院で静かに息を引き取ったという。具体的な死因などは明らかにされていない。家族による声明文では「私たちの最愛のクリスが短い病気の末、本日早朝に安ら