ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の神谷健太（３０）が２３日、都内で行われた「神谷健太１ｓｔ写真集『光と影』発売記念会見」に出席した。自身初となる写真集は芸能活動の拠点である都内と故郷の沖縄で撮影。神谷の「今」を飾らずに詰め込んだ一作となった。地元・沖縄でしか出ないと豪語する笑顔は必見だ。「東京は僕としては戦場の街。仕事もやりますし、欲望が渦を巻いている街だと思うので顔がク