Ｊリーグは２３日、Ｊ１町田の黒田剛監督（５５）に不適切発言があったとしてけん責処分（始末書をとり、将来を戒める）を課したと発表した。Ｊリーグは対象事案として「黒田監督は、２０２３年頃からＦＣ町田ゼルビアに所属する選手らの前で、自らの意向に沿わない選手がいれば、造反者といった表現を用いて排除する意図を持った発言や、練習中に選手およびチームスタッフの前で特定のコーチに対して大声で怒鳴る行為、懇親会