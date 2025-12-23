【The Life of Hathaway Noa】 12月23日 公開 ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて、動画「The Life of Hathaway Noa」が12月23日に公開された。 本動画は2026年1月30日に公開を予定している映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に向けたもので、主人公であるハサウェイ・ノアの歴史を約2分ほどにまとめたトレーラーとなってい