¡Ønews every.¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ë¡ÈÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¿·ÁÀ×¡É¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÇÉ×ÉØ»àË´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡þÀè½µ¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î²ñ°÷À©¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¾¾ÅÄÀ¯Ìé¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡£È¯¸«Åö»þ¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢Å¹Â¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬ÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£