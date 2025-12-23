¤¢¤ëÆ°Êª¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇúÇä¤ì¡£¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï²¿¤ÈÌó4000Ëü±ß¡ª¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿ì¤¤ÄÙ¤ì¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ë¼òÅ¹¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£11·îËö¤ÎÄ«¡¢½Ð¶Ð¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌÜ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¼òÉÓ¤¬¾²¤Ë»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Å¹Æâ¤òÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÊØ´ï¤È¥´¥ßÈ¢¤Î