香港証券取引所（香港証取）は12月22日、同取引所では2025年、新規上場（IPO）による資金調達額が前年よりも著しく増えて世界最大になったと発表しました。1日当たりの出来高も、過去最大になったとのことです。2025年になって香港証取に新規上場した企業は12月19日時点で計106社で、調達総額は2746億香港ドル（約5兆5000億円）に達しました。うち4社は2025年の世界IPOトップ10にランクインしました。さらに、同取引所の既存上場企