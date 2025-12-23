Ãæ¹ñ¹ñ²È»Ô¾ì´ÆÆÄ´ÉÍýÁí¶É¤Î12·î23Æü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯11·î¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È¿®ÍÑ»Ø¿ô¤Ï162¡¥66¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î¿®ÍÑ¿å½à¤Ï°ú¤­Â³¤­°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11·î¤Ë¤Ï¡¢Á´»º¶È¤ÎÌó8³ä¤Ç¿®ÍÑ»Ø¿ô¤¬Á°·î¤è¤ê¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ø¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¥È¥Ã¥×5¤Î»º¶È¤Ï¡¢¶âÍ»¶È¡¢À½Â¤¶È¡¢¿åÍø¡¦´Ä¶­¡¦¸ø¶¦»ÜÀß´ÉÍý¶È¡¢ÅÅÎÏ¡¦Ç®¶¡µë¡¦¥¬¥¹¡¦¿åÆ»¶È¡¢½»Ì±¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦½¤Íý¡¦¤½¤ÎÂ¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Î½ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë